Kayseri'de motosiklet bayisinde çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, motosiklet bayisinde hasara neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldızevler Mahallesi 299. Sokak'ta bir motosiklet bayisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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