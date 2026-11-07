Kayseri'de faizsiz kredi müstehcenlik ve yasadışı bahis operasyonu: 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘faizsiz kredi dolandırıcılığı’, ‘çevrimiçi müstehcenlik’ ve ‘Yasadışı Bahis’ suçlarını gerçekleştiren toplamda 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ‘faizsiz kredi dolandırıcılığı’ suçundan 9, ‘çevrimiçi müstehcenlik’ suçundan 8 ve ‘yasadışı bahis’ suçundan 9 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

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