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        Kayseri'de faizsiz kredi müstehcenlik ve yasadışı bahis operasyonu: 17 tutuklama

        KAYSERİ'de 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'yasadışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Kayseri'de faizsiz kredi müstehcenlik ve yasadışı bahis operasyonu: 17 tutuklama

        KAYSERİ’de ‘faizsiz kredi dolandırıcılığı’, ‘çevrimiçi müstehcenlik’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17’si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘faizsiz kredi dolandırıcılığı’, ‘çevrimiçi müstehcenlik’ ve ‘Yasadışı Bahis’ suçlarını gerçekleştiren toplamda 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ‘faizsiz kredi dolandırıcılığı’ suçundan 9, ‘çevrimiçi müstehcenlik’ suçundan 8 ve ‘yasadışı bahis’ suçundan 9 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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