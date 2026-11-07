ERÜ ve KAYÜ rektörleri değişti ERÜ'ye Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, KAYÜ'ye ise Prof. Dr. Recep Ulucak atandı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç atanırken, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.
Giriş: 07.11.2026 - 00:11 Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç atanırken, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ERÜ ve KAYÜ'ye rektör ataması gerçekleştirildi. Kararname kapsamında ERÜ'ye Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, KAYÜ'ye ise Prof. Dr. Recep Ulucak atandı.
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