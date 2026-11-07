Erciyes 38 FK – 1964 Silifkespor: 3-1
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Musa Eren, Hüsamettin Köse
ERCİYES 38 FK: Mertcan – Utkan, Halil, Batuhan (Dk.63 Mikail), Ensar (Dk.80 Ali), Osman, Fatih Yiğit (Dk.54 Güney), Artun, Berkay, Çağrı Yağız (Dk.54 İlkay), Mehmet (Dk.63 Seyit Ali)
1964 SİLİFKESPOR: Ahmet Çağrı, Fırat (Dk.69 Emre), Batuhan, Talha, Emre, Muhammet Ali (Dk.58 Olcay), Emir (Dk.80 Utkucan Buğra), Turcan, Burak Özduman (Dk.80 Asım Ege), Arda (Dk.69 Burak Martin), Bekircan
GOLLER: Dk.86 Berkay, Dk.90+6 ve Dk.90+8 Ali (Erciyes 38 FK), Dk.48 Bekircan (1964 Silifkespor)
SARI KARTLAR: Fatih, Artun, Berkay, Utkan, Ali (Erciyes 38 FK); Fırat, Emre, Olcay, Burak Martin (1964 Silifkespor)
Erciyes 38 FK, 3’üncü Ligin 6’ncı haftasında, evinde 1964 Silifkespor’u 3-1 yendi.
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