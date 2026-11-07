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        Erciyes 38 FK – 1964 Silifkespor: 3-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Erciyes 38 FK – 1964 Silifkespor: 3-1

        STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Musa Eren, Hüsamettin Köse

        ERCİYES 38 FK: Mertcan – Utkan, Halil, Batuhan (Dk.63 Mikail), Ensar (Dk.80 Ali), Osman, Fatih Yiğit (Dk.54 Güney), Artun, Berkay, Çağrı Yağız (Dk.54 İlkay), Mehmet (Dk.63 Seyit Ali)

        1964 SİLİFKESPOR: Ahmet Çağrı, Fırat (Dk.69 Emre), Batuhan, Talha, Emre, Muhammet Ali (Dk.58 Olcay), Emir (Dk.80 Utkucan Buğra), Turcan, Burak Özduman (Dk.80 Asım Ege), Arda (Dk.69 Burak Martin), Bekircan

        GOLLER: Dk.86 Berkay, Dk.90+6 ve Dk.90+8 Ali (Erciyes 38 FK), Dk.48 Bekircan (1964 Silifkespor)

        SARI KARTLAR: Fatih, Artun, Berkay, Utkan, Ali (Erciyes 38 FK); Fırat, Emre, Olcay, Burak Martin (1964 Silifkespor)

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        Erciyes 38 FK, 3’üncü Ligin 6’ncı haftasında, evinde 1964 Silifkespor’u 3-1 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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