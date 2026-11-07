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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3 - 1 1964 Silifkespor

        TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3 - 1 1964 Silifkespor

        3. Lig 3. Grup'ta oynanan 10. Hafta maçında Erciyes 38 FK, kendi sahasında ağırladığı 1964 Silifkespor'u 31 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3 - 1 1964 Silifkespor

        3. Lig 3. Grup’ta oynanan 10. Hafta maçında Erciyes 38 FK, kendi sahasında ağırladığı 1964 Silifkespor’u 31 mağlup etti.

        Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

        Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Musa Eren, Hüsamettin Köse

        Erciyes 38 FK: Mertcan Dağlı, Halil Duman, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler Dk. 55), Mehmet Tosun (Seyit Ali Kahya Dk. 64), Artun Akçakın, Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Güney Gençel Dk. 55), Berkay Ekici, Batuhan Özgan (Mikail Koçak Dk. 64), Ensar Bilir (Ali Kılıç Dk. 81), Utkan Gökçen

        1964 Silifkespor: Ahmet Çağrı Güney, Emre Yıldırım, Talha Gök, Batuhan Öztürk, Fırat Aras (Emre Karataş Dk. 70), Burak Özduman (Ege Asım Duyar Dk. 89), Emir Tunalı (Utku Can Buğra Boğa Dk. 81), Cumali Turhan, Mahammet Ali Dedik (Olcay Atmaca Dk. 59), Arda Özkan (Burak Martin Dk. 80), Bekircan Çoban

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        Goller: Berkay Ekici (Dk. 86), Ali Kılıç (Dk. 90+5, Dk. 90+7) (Erciyes 38 FK), Bekir Can Çoban (Dk. 49) (1964 Silifkespor)

        Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk, Artun Akçakın, Berkay Ekici, Utkan Gökçen, Ali Kılıç (Erciyes 38 FK), Emre Yıldırım, Olcay Atmaca, Burak Martin (1964 Silifkespor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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