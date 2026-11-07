TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3 - 1 1964 Silifkespor

3. Lig 3. Grup’ta oynanan 10. Hafta maçında Erciyes 38 FK, kendi sahasında ağırladığı 1964 Silifkespor’u 31 mağlup etti.

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