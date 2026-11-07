'Dirençli Kayseri' çalışmaları ODTÜ'de bilim dünyasıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 24 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi’ne iki sözlü sunum ve bir poster sunumuyla katkı sundu.

'Bilgi Teknolojileri Çağında Dirençlilik' temasıyla düzenlenen kongre; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayelerinde, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; AFAD, Türk Kızılayı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yerel Yönetimlerde Risk Yönetimi Tecrübeleri başlıklı oturumda Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Denizli ve Ankara büyükşehir belediyelerinin de temsil edildiği oturumda, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin afet risklerini azaltmaya ve dirençli bir şehir inşa etmeye yönelik çalışmaları paylaşıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın tarafından yapılan sunumda; bilimsel veriye dayalı planlama, kurumsal hazırlık, kurumlar arası iş birliği ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan afet yönetimi yaklaşımı öne çıkarıldı. Farklı şehirlerin saha deneyimlerini buluşturan oturum, yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımı ve ortak çözüm geliştirilmesine zemin sundu. Büyükşehir belediyesinin kongrede paylaştığı çalışmalar da dikkat çekti. 38. Oturumda; Yüksek Jeofizik Mühendisi Süleyman Melih Aladağ tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinin yer bilimleri verileri ile yapı özelliklerini birlikte değerlendiren CBS tabanlı çalışma sunuldu. Güvenli kentleşmede bilimsel veriye dayalı planlamanın önemi vurgulandı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı personeli Aysun Sarıkaya tarafından Kapsayıcı Afet Yönetimi ve Yerel Politikalar konulu poster sunumunda ise; Kayseri Afetlerde Engellilik Çalıştayı’nın sonuçları paylaşıldı. 245 katılımcı ve 50’den fazla kurumun katkısıyla yürütülen çalışmada; erişilebilirlik, engel gruplarına uygun eğitim, güvenli tahliye ve kurumlar arası koordinasyon öne çıktı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zeminden yapıya, kurumsal kapasiteden toplumsal kapsayıcılığa uzanan bütüncül afet yönetimi yaklaşımını uluslararası bilimsel platforma taşıdı.