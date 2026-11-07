Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri 'Dirençli Kayseri' çalışmaları ODTÜ'de bilim dünyasıyla buluştu

        'Dirençli Kayseri' çalışmaları ODTÜ'de bilim dünyasıyla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 24 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ne iki sözlü sunum ve bir poster sunumuyla katkı sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        'Dirençli Kayseri' çalışmaları ODTÜ'de bilim dünyasıyla buluştu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 24 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi’ne iki sözlü sunum ve bir poster sunumuyla katkı sundu.

        'Bilgi Teknolojileri Çağında Dirençlilik' temasıyla düzenlenen kongre; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayelerinde, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; AFAD, Türk Kızılayı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yerel Yönetimlerde Risk Yönetimi Tecrübeleri başlıklı oturumda Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Denizli ve Ankara büyükşehir belediyelerinin de temsil edildiği oturumda, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin afet risklerini azaltmaya ve dirençli bir şehir inşa etmeye yönelik çalışmaları paylaşıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın tarafından yapılan sunumda; bilimsel veriye dayalı planlama, kurumsal hazırlık, kurumlar arası iş birliği ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan afet yönetimi yaklaşımı öne çıkarıldı. Farklı şehirlerin saha deneyimlerini buluşturan oturum, yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımı ve ortak çözüm geliştirilmesine zemin sundu. Büyükşehir belediyesinin kongrede paylaştığı çalışmalar da dikkat çekti. 38. Oturumda; Yüksek Jeofizik Mühendisi Süleyman Melih Aladağ tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinin yer bilimleri verileri ile yapı özelliklerini birlikte değerlendiren CBS tabanlı çalışma sunuldu. Güvenli kentleşmede bilimsel veriye dayalı planlamanın önemi vurgulandı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı personeli Aysun Sarıkaya tarafından Kapsayıcı Afet Yönetimi ve Yerel Politikalar konulu poster sunumunda ise; Kayseri Afetlerde Engellilik Çalıştayı’nın sonuçları paylaşıldı. 245 katılımcı ve 50’den fazla kurumun katkısıyla yürütülen çalışmada; erişilebilirlik, engel gruplarına uygun eğitim, güvenli tahliye ve kurumlar arası koordinasyon öne çıktı.

        REKLAM

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zeminden yapıya, kurumsal kapasiteden toplumsal kapsayıcılığa uzanan bütüncül afet yönetimi yaklaşımını uluslararası bilimsel platforma taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        'Ulu Çınarlar' için sarma etkinliği
        'Ulu Çınarlar' için sarma etkinliği
        TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3 - 1 1964 Silifkespor
        TFF 3. Lig 3. Grup: Erciyes 38 FK: 3 - 1 1964 Silifkespor
        Çetinkaya Kayseri'deki ilk mağazasını KUMSmall'da açtı KUMSmall Yönetim Kur...
        Çetinkaya Kayseri'deki ilk mağazasını KUMSmall'da açtı KUMSmall Yönetim Kur...
        Kayseri'nin raylı sistem ağına 18 kilometrelik yeni hat
        Kayseri'nin raylı sistem ağına 18 kilometrelik yeni hat
        Erciyes 38 FK – 1964 Silifkespor: 3-1
        Erciyes 38 FK – 1964 Silifkespor: 3-1
        Kayseri'de UNESCO heyecanı Kültepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne a...
        Kayseri'de UNESCO heyecanı Kültepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne a...