Kayseri'de huzurevi sakinleri yaprak sararak motor becerilerini pekiştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nin sakinleri, yaprak sararak motor becerilerini pekiştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre müzik eşliğinde bir araya gelen huzurevi sakinleri, yaprak sararak hem el becerilerini ortaya koydu hem de sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.

Birlikte yapılan etkinlik, huzurevi sakinlerinin sosyal bağlarını güçlendirirken paylaşma ve dayanışma duygularını da pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sosyal hizmet uzmanı Cevahir Bahçeci, huzurevinde 48 yaşlı kadının bulunduğunu, zaman zaman mantı sıktıklarını, zeka oyunları oynadıklarını ve oyun havaları eşliğinde eğlendiklerini ifade etti.

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Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri de aldıkları hizmetten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.