Kayseri Millet Bahçesi'nde 7 gün 24 saat güvenlik sağlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yeşil alanları ve sosyal imkanlarının yanı sıra 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik ekipleriyle de vatandaşlara güven veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon 260 bin metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan yaşam alanında, özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu artıyor.

Vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik ekipleri, emniyet güçleriyle koordineli şekilde çalışarak geniş alan içerisinde gerçekleştirdikleri devriyelerle olası olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale ediyor.

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Özellikle oyun ve yürüyüş alanlarında ailelerinin gözünden bir anlığına kaybolan çocuklar, görevli ekiplerin dikkatli devriyeleri ve telsiz koordinasyonu sayesinde kısa sürede tespit edilerek ailelerine teslim ediliyor.

Öte yandan vatandaşların park içerisinde düşürdüğü veya kamelya, yürüyüş güzergahları ve sosyal alanlarda unuttuğu cüzdan, cep telefonu, çanta ve benzeri değerli eşyalar da güvenlik personelinin dikkatli çalışmaları sayesinde kısa sürede bulunuyor.

Bulunan eşyalar güvenlik amirliğinde tutanakla kayıt altına alınarak muhafaza ediliyor. Eşyanın gerçek sahibinin belirlenmesinin ardından gerekli kimlik doğrulama işlemleri yapılıyor ve bulunan malzemeler eksiksiz şekilde sahibine teslim ediliyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Güvenlik Amiri Ömer San, parkın genişliği ve yoğunluğu nedeniyle zaman zaman vatandaşların telaş yaşayabildiğini, özellikle kayıp çocuk vakalarında hızlı hareket etmenin büyük önem taşıdığını belirtti.