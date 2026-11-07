Kayseri'nin raylı sistem ağına 18 kilometrelik yeni hat Erkilet'i şehir merkezi ve havalimanıyla buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erkilet bölgesini şehir merkezi ve havalimanıyla buluşturacak yeni tramvay hattının proje sürecine ilişkin bilgi verdi. Dört istasyonu yer altında olacak 19 istasyonlu projede zemin etütleri, ulaşım etüt ve mali ön fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek, toplu ulaşım ağını genişletecek ve şehir içi ulaşım konforunu artıracak raylı sistem yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri’yi daha çağdaş, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısına kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Erkilet bölgesini kapsayan yeni tramvay projesinin güzergâhı, teknik özellikleri ve hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip projenin 18 kilometre uzunluğunda planlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Erkilet bölgesindeki tramvay hattımızın uzunluğu 18 kilometre. Bunun 4 kilometresi yer altında olacak. Şu anda Kumsmall’ın orada kalan hattımızın son durağını daha ileriye taşıyoruz. Yeni projemizde 19 istasyonumuz bulunuyor. Bunların 4 tanesi yer altında olacak" diye konuştu. Yeni hattın Kayseri’nin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, güzergâhın Erkilet, Havalimanı, Mobilyakent, Kayseri Garı, Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bahçesi’ni kapsadığını kaydetti. Projenin şehir merkezindeki yer altı geçişine ilişkin de bilgi veren Büyükkılıç; "İl Emniyet Müdürlüğümüzün oradan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nın altından geçiyoruz. Döner Kümbetimizin yanından, tarihî dokumuza dokunmadan ilerleyerek Millet Bahçemizden çıkıyoruz. Yer altında dört istasyonumuz olacak" ifadelerini kullandı. Havalimanı bağlantısının da proje içerisinde yer aldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Ayrıca Erkilet güzergâhımızdan kılçık şeklinde havalimanına gidecek bir hattımız söz konusu. Bu bağlantıyı da 30 metrelik olarak hazırladık. Böylece raylı sistemimiz havalimanıyla da buluşmuş olacak" dedi. Projenin teknik hazırlıklarının önemli ölçüde tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Zemin etüt çalışmalarımız kapsamında 17 adet, 40 metre derinliğinde sondajı tamamladık. Ulaşım etüt raporumuz ve mali ön fizibilite raporumuz da tamamlandı. Projemizi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüze (AYGM) sunduk, şu anda onayını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Onay sürecinin ardından projenin yatırım programına alınması için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, "AYGM’nin onayının ardından Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza arz edilecek. Programa alınmasıyla birlikte yol almaya devam edip, cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" ifadelerini kullandı. Projenin hayata geçirilmesinde merkezi yönetimle iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu;

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"Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu da bizlere her zaman sahip çıkar, destek verir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu projeyi de hazırlayıp gündemimize alacağız. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz."

Kayseri’nin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte ulaşım ihtiyaçlarının da arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, raylı sistem yatırımlarının kentin geleceği açısından önem taşıdığını ortaya koydu. Yeni hatla birlikte Erkilet ve havalimanının şehir merkezine raylı sistem üzerinden bağlanması, toplu ulaşım ağının genişletilmesi ve ulaşım noktaları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın yönetiminde ulaşım yatırımlarını teknik hazırlık, planlama ve kurumlar arası koordinasyon süreçleriyle sürdürürken, yeni tramvay projesi de kentin gelecek dönem ulaşım altyapısının önemli başlıkları arasında yer alıyor.