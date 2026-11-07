Hal Kompleksi'nde kasaların bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde kasaların bulunduğu bölümden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde kasaların bulunduğu bir bölümde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde kasaların bulunduğu alanda meydana gelen yangına, İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına almıştır" denildi.