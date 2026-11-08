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        Taner Yıldız'dan fonda işlem yaptığı iddialarına yalanlama: "Gerçek dışı, yalan ve iftira"

        Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında işlem yaptığıyla ilgili hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Gerçeğe dayanmayan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 04:04 Güncelleme:
        Taner Yıldız'dan fonda işlem yaptığı iddialarına yalanlama: "Gerçek dışı, yalan ve iftira"

        Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında işlem yaptığıyla ilgili hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak, "Gerçeğe dayanmayan iddialar bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır" dedi.

        Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında yüksek miktarda işlemler gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Yıldız’ın kamuoyuna zorunlu açıklama başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahiplerinden

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        iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir. Aksi hâlde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağımı, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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