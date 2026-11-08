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        Erciyes 38 FSK yedinci galibiyetini aldı

        3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligdeki yedinci galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:41 Güncelleme:
        Erciyes 38 FSK yedinci galibiyetini aldı

        3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligdeki yedinci galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.

        3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 31 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Geride kalan 10 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan mavisiyahlılar, topladığı 23 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor, 1964 Silifke Spor Kulübü takımlarını mağlup ederken Diyarbekirspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kalırken Bitlis 1916 FSK takımına ise mağlup oldu.

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        Mavisiyahlılar ligin 11. haftasında deplasmanda Karaman FK’ya konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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