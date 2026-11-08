Erciyes 38 FSK yedinci galibiyetini aldı

3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 31 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Geride kalan 10 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan mavisiyahlılar, topladığı 23 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, Ağrı 1970 Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş, Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor, Adanaspor Yeni Malatyaspor, 1964 Silifke Spor Kulübü takımlarını mağlup ederken Diyarbekirspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile berabere kalırken Bitlis 1916 FSK takımına ise mağlup oldu.

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