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        Milli sporculardan İl Müdürü Kabakcı'ya ziyaret

        Kayseri'yi ve Türkiye'yi Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan milli sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Milli sporculardan İl Müdürü Kabakcı'ya ziyaret

        Kayseri’yi ve Türkiye’yi Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda başarıyla temsil ederek gümüş madalya kazanan milli sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

        Fransa'nın başkenti Paris'te 1725 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular Ahmet Akay Dalkıran, Ezgi Keleş ve Ayten Özdemir kendi sıkletlerinde elde ettikleri ikincilik dereceleriyle Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcular, beraberlerindeki teknik heyetle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarete Milli Takım Teknik Direktörü Yaşar Cuma Kılıç, Milli Takım Antrenörü Adem Karakaş, teknik ekip görevlisi Dilara Arpacı ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu da katıldı.

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        Milli sporcular ve teknik heyetle yakından ilgilenen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, uluslararası arenada elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Ziyarette Avrupa Şampiyonası süreci, elde edilen dereceler ve sporcuların gelecek dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Programın sonunda İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Avrupa ikincisi olan milli sporculara başarılarından dolayı plaket takdim etti. Kayseri'nin ve Türkiye'nin gururu olan milli sporcuların elde ettiği başarı takdir toplarken, sporcuların uluslararası organizasyonlarda ayyıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam etmeleri temennisinde bulunuldu.

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