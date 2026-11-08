ASPİLSAN Enerji elektrikli araçlar için DC hızlı şarj cihazı üretti

HAKAN CAN ŞAHİN - ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, ürettikleri DC hızlı şarj cihazının çift soketli, sızdırmazlık özelliği bulunan, darbe ve ısı dayanımı yüksek ticari bir ürün olduğunu belirterek, "Ürünlerimiz, sadece savunma sanayisinde değil aynı zamanda sivil kullanımda da yer buluyor." dedi.

Özdemir, AA muhabirine, 120 kilovattan (kW) 200 kW'ye kadar esnek güç seçenekleri sunan ve yüzde 95'in üzerindeki nominal verimlilik oranıyla enerjiyi en verimli şekilde aktaran cihazın, çift soket sayesinde iki aracı aynı anda şarj edebildiğini belirtti.

IP54 koruma sınıfına ve IK10 darbe dayanımına sahip olan ürünün fanlı soğutma sistemi sayesinde sıfırın altında 30 derece ile sıfırın üstünde 50 derece arasındaki sıcaklık aralığında çalışabildiğine dikkati çeken Özdemir, kısa devre, aşırı akım, toprak kaçak akım koruması ve acil stop gibi donanımlarla gerekli güvenlik standartlarını karşıladığını vurguladı.

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- Şarj cihazı, araçlarla iletişim kurup bilgi alışverişi sağlayabiliyor

Özdemir, DC hızlı şarj cihazının güçlü bir mühendislik çözümü sunduğunu dile getirdi.

"Şebekede araçlarla iletişim kuran, onunla bilgi alışverişini sağlayan, güvenli bir şekilde şarj imkanı sunan bir cihaz tasarımı geliştirmesi yaptık ve ürüne dönüştürdük." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Araç şarj istasyonumuz, DC hızlı şarj özelliğine sahip, çift soketli, sızdırmazlık, darbe ve ısı dayanımı yüksek ticari bir üründür. Ürünlerimiz, sadece savunma sanayisinde değil aynı zamanda sivil kullanımda da yer buluyor. Ürettiğimiz şarj cihazı ünitesini de ilgili standartları karşılayan en üst seviyede sağlayan, güvenli ve kolay kullanım imkanı sunan bir şebeke ürünü olarak geliştirdik."

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Özdemir, ASPİLSAN Enerji olarak ürünü vatandaşların hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.