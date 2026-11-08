Çarşı Melikgazi, en renkli Kasımpatı Günleri'ne ev sahipliği yaptı Çarşı Melikgazi sonbaharda çiçek açtı

Sonbaharın gözdesi rengarenk kasımpatıların süslediği Çarşı Melikgazi, Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği Kasımpatı Günleri ile festival tadında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kasımpatı Günleri, binlerce kasımpatı çiçeğinin yanı sıra birbirinden renkli yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle 15 Kasım gününe kadar devam edecek. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, , AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Kayseri İl Protokolü katıldı.

REKLAM

İlçenin sosyal yaşamına canlılık kazandıran ve çarşı esnafına da hareketlilik getiren Kasımpatı Günleri'nin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün sadece Kasımpatı Günleri'nin açılışını yapmıyoruz. Bunu bahane ederek aslında kapılarımızı sevgiye, dostluğa, birlikteliğe açıyoruz. Cenabı Allah yüzümüzü her zaman gülümsetsin. Kasımpatı hakikaten çok güzel bir çiçek. Kasımpatı sonbaharın tek yüzü gülen çiçeği. Yüzlerimizi gülümsetiyor. Belediyeler olarak biz okullar, camiler, Kur’an kursları kütüphaneler, yollar, parklar gibi birçok hizmet yapıyoruz. Ama asıl gönüllere dokunmak lazım. Vatandaşlarımızla iç içe gönüllere değecek hizmetler yapıyoruz. Çarşı Melikgazi‘de bugün bir ilki başlatıyoruz. Kasım ayında kasımpatı adı verilse de aslında adı krizantem olarak geçen bir bitki. Japonlar imparator çiçeği diyorlar. İmparator mührü kasımpatının şeklinden alınmış. Çinlilerde ise tarihi Milattan Öncesine dayanan bir bitki. Kasımpatıya önem veriyorlar ve bir şehrin ismini kasımpatı olarak vermişler. Kasımpatı Kuzey Avrupa ve Asya çiçeği ve 30’a yakın farklı çeşidi var. Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başlayan bir çiçek olmasına rağmen birçok önem atfedilmiş. Kasımpatı burada güzelliğin, barışın ve dostluğun simgesi. Dolayısıyla biz de Melikgazi‘de yaptığımız hizmetlere ilave olarak Kasımpatı Günleri'nde vatandaşlarımızın yüzünü gülümseteceğiz. Tüm hazırlıklarımız 23 gün öncesinde başladı. Burada 6500 saksı kasımpatı var, fotoğraf çekinme köşeleri var. İnsanlar ailecek geziyor ve fotoğraf çekiniyor. Eve giderken buradan güzellik götürün, dostluk götürün, yeni arkadaşlıklar götürün. Kasımpatı ile ilgili gelecek sene çok daha farklı büyük bir organizasyonumuz olacak inşallah. Ama önümüzdeki günlerde daha farklı etkinlikleri Çarşı Melikgazi‘de yapacağız. Geçen hafta da Kayseri’de ilk defa Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar‘ın 17 çeşit elmasını, düzenlediğimiz Elma Günleri'nde hem tanıttık hem de satışını yaptık. Tam 13 ton elma burada satıldı. Elma satışları burada hala devam ediyor. Çarşı Melikgazi olarak tüm gıda ürünlerine biz sahip çıkacağız. Yakında inşallah burada süt ürünleri ile ilgili bir gün düzenleyeceğiz. Yoğurt, kaymak, peynir olmak üzere Kayseri’de üretilen tüm süt ürünlerini tanıtacağız. Gastronomi ile ilgili çeşitli ürünlerimiz olacak. Yani Çarşı Melikgazi Kayseri’yi en iyi tanıtacak, en hijyenik alışverişin yapıldığı ve Kayseri’nin en önemli markalarının ürünlerinin bulunduğu yer olacak. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

REKLAM

Kendisinin de kasımpatıları olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, "Bizim bahçede de kasımpatılar var. Çok yıllık bir bitki. 30 çeşit rengi var. Değerli Belediye Başkanımız Mustafa 5Palancıoğlu'na teşekkür ederim. Kayseri’nin çok önemli değerleri, kıymetleri var. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin, bir taraftan Kocasinan Belediyemizin, Melikgazi Belediyemizin ve diğer belediyelerimizin Kayseri kültürünü geliştirmek için yaptığı gayretler var. Artık belediyelerimiz imar, yeşillik ve yollar konusunda elhamdülillah çağ atladı. Artık bundan sonraki sürecimiz ilimizi, evimizi, kentimizi güzelleştirmek ve geçmişle ilgili geleneklerimizi bugüne getirip geleceğe taşıyabilmek. Değerli Melikgazi Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.