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        Tarihin köklerinden dijital geleceğe: Talas'ta 'ASAR' dönemi

        Tarihî dokusu, köklü geçmişi ve zengin kültürel mirasıyla medeniyetlerin izlerini taşıyan Talas, tarihî değerlerini Avrupa Birliği dijital arşivleme standartlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Tarihin köklerinden dijital geleceğe: Talas'ta 'ASAR' dönemi

        Tarihî dokusu, köklü geçmişi ve zengin kültürel mirasıyla medeniyetlerin izlerini taşıyan Talas, tarihî değerlerini Avrupa Birliği dijital arşivleme standartlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

        Talas Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Akıllı Sistemlerle Arşivleme ve Rehberlik (ASAR)’ projesinin teknik destek sözleşmesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile imzalandı. Osmanlıcada ‘eserler’ ve ‘izler’ anlamına gelen ASAR, geçmişin mirasını geleceğin teknolojileriyle buluşturma hedefini simgeliyor.

        Proje kapsamında, belediye personeline dijital arşivleme, üç boyutlu belgeleme ve kültürel miras yönetimi konularında eğitimler verilecek. Danışmanlık hizmetleri kapsamında ise Talas Belediyesinin mevcut altyapısı analiz edilerek Avrupa Birliği dijital arşivleme standartlarına uyum için gerekli teknik ve teknolojik ihtiyaçlar belirlenecek, dijital dönüşüm yol haritası hazırlanacak.

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        Talas Belediyesi, tarihin köklerinden Avrupa standartlarında dijital arşivlemeye uzanan yolculukta, geçmişin izlerini geleceğin hafızasına taşımayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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