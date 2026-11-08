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        Başkan Büyükkılıç, Erkilet Camikebir'deki kentsel dönüşüm projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki tarafından yürütülen 120 konutluk kentsel dönüşüm projesinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Erkilet Camikebir'deki kentsel dönüşüm projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki tarafından yürütülen 120 konutluk kentsel dönüşüm projesinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraki tarafından Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı’ndaki 120 konutluk projede çalışmalar devam ediyor.

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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal eşlik etti. Yetkililerden projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişine ilişkin bilgi alan Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Büyükkılıç, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederek, "İmar A.Ş.’mizin ihaleye girmek suretiyle almış olduğu buradaki yaklaşık 120 daireden oluşan yapılanma Cenabı Allah’a şükürler olsun kaba betonu yılsonuna 5 bloğun da tamamlanmış olarak hayata geçeceğini görüyoruz. İnşallah 2027 sonuna doğru da tamamen oturulacak şekle gelen bir anlayış içerisinde 120 konutumuz böylece tamamlanmış olacak" dedi.

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        Yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

        "Amacımız kentsel dönüşüm anlamında rezerv alan olarak kullandığımız bu bölgeleri takas amaçlı kullanmak suretiyle gerek Boztepe’de gerekse Sancaktepe’de ya da kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaları yürütmüş olduğumuz alanlarda problemleri çözmede kullanmak suretiyle vatandaşlarımızı ev sahibi yapma yönünde irade gösteriyoruz. İmar A.Ş.’miz, tecrübeli Ali başkanımızın ekibiyle birlikte bu işleri yönettiğini ve yaptığını da gözlemliyoruz. Şirket belediyemizin şirketi. Dolayısıyla ihtiyacımız olduğunda şirketimizdeki dairelerden de yararlanabiliriz. Önemli olan kentsel dönüşüm çalışmalarının bu bölgede de hızlandırılmasına katkı sağlamak. Daha önce TOKİ’mizin Oruçreis bölgesinde yapmış olduğu çalışmalara ilaveten yaptığımız önemli bir yatırım. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. Bu bölgedeki yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz."

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        Büyükkılıç, yüklenici firmaya da ayrıca teşekkür ederek, personele kolaylıklar diledi. İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal da proje alanında zemin iyileştirmesi yaptıklarını ev konutların son derece güvenli bir şekilde inşa edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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