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        Başkan Büyükkılıç kentsel dönüşüm projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde 120 konutluk kentsel dönüşüm projesini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç kentsel dönüşüm projesini inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde 120 konutluk kentsel dönüşüm projesini inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret AŞ tarafından yürütülen 120 konutluk kentsel dönüşüm alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Burada açıklamada bulunan Büyükkılıç, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

        Konutların 2027 yılının son aylarına doğru tamamlanmasının planlandığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Amacımız kentsel dönüşüm bağlamında rezerv alan olarak kullandığımız bu bölgeleri takas amaçlı kullanmak suretiyle gerek Boztepe'de gerekse Sancaktepe'de ya da kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaları yürütmüş olduğumuz alanlarda problemleri çözmede kullanmak suretiyle vatandaşlarımızı ev sahibi yapma yönünde irade gösteriyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun. Bu bölgedeki yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz."

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        İncelemede Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal eşlik etti.

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