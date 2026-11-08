Millet Bahçesi'nin renkli misafirleri: Koi balıkları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 39 bin metrekarelik yüzey alanına sahip biyolojik göletiyle doğa ve ekolojiyi buluşturuyor. Gölette yaklaşık 3 bin ila 5 bin arasında koi balığı doğal beslenme döngüsü içerisinde yaşamını sürdürürken, kapalı devre su sistemi, filtreleme altyapısı ve su bitkileriyle ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, geniş yeşil alanlarının yanı sıra Türkiye’nin en büyük biyolojik göletiyle de dikkat çekiyor. Toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan proje, doğayla uyumlu yaşam alanları ve biyolojik çeşitliliği destekleyen yapısıyla Kayserililere farklı bir deneyim sunuyor.

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156 anaç balıktan 3 bin ila 5 bin koi balığına

Millet Bahçesi’nin biyolojik göletinde yaklaşık iki yıl önce suya bırakılan 156 anaç koi balığı, geçen süreçte çoğalarak göletteki sayılarının yaklaşık 3 bin ila 5 bin seviyesine ulaşmasını sağladı. Japonya’da "yaşayan mücevher" olarak anılan koi balıkları, sazanın evcilleştirilmiş renkli bir çeşidi olarak biliniyor. Canlı renkleri ve zarif hareketleriyle gölete görsel bir zenginlik katan balıklar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kayseri’nin iklim şartlarında koi balıklarının üreme dönemi mart ayında başlıyor ve haziran ayına kadar devam ediyor. Göletteki balıklar için herhangi bir yemleme yapılmıyor ve dışarıdan destek ürünü kullanılmıyor. Balıklar, göletin taşlarında, duvarlarında ve diğer yüzeylerinde oluşan algler ile çeşitli organizmalarla doğal yollarla besleniyor. Sivrisinek larvalarını da tüketen koi balıkları, göletin ekolojik döngüsüne katkı sunuyor.

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39 bin metrekarelik gölette kapalı devre sistem

Toplam 39 bin metrekare yüzey alanına ve 60 bin metreküp su hacmine sahip biyolojik gölet, teknik altyapısıyla da öne çıkıyor. Kapalı devre olarak çalışan sistemde iki filtre odası ve bir motor odası bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gölet yüzeyinde biriken atıklar günlük fiziksel temizlik çalışmalarıyla uzaklaştırılırken, su yüzeyindeki atıkların filtrelenmesi sağlanıyor. Rutin bakım çalışmaları kapsamında bakteri uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

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Göletin doğal görünümünü destekleyen unsurlar arasında su bitkileri ve hareketli su hatları da yer alıyor. Ekosistemde koi balıklarının yanı sıra Japon şemsiyeleri, su kamışları ve su sümbülleri bulunuyor. Gölet içerisinde yer alan 6 şelale hattı ile 3 aeratör ve fıskiye hattı ise su hareketliliğini destekleyerek alana görsel bir zenginlik katıyor.

Doğal yaşam ve kent estetiği bir arada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, geniş yeşil alanları, biyolojik göleti ve canlı yaşamını destekleyen unsurlarıyla kent yaşamına değer katıyor. Koi balıklarının doğal beslenme düzeninden kapalı devre su sistemine, bitki çeşitliliğinden düzenli bakım çalışmalarına kadar pek çok unsurun bir arada bulunduğu gölet, doğa ile kent yaşamını buluşturan önemli bir alan olarak öne çıkıyor.

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Millet Bahçesi, sunduğu dinlenme ve gezi imkânlarının yanı sıra vatandaşlara biyolojik çeşitliliği yakından gözlemleme fırsatı da sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı bu geniş yaşam alanı, doğal güzellikleri ve teknik altyapısıyla Kayseri’nin sosyal yaşamına katkı sağlamayı sürdürüyor.