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        Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri, şehir bülteni 67'nci sayıda

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım, proje ve hizmetlerini kamuoyuyla buluşturan Büyük Şehir Bülteni'nin 67'nci sayısı yayımlandı. Ulaşımdan eğitime, turizmden kültürsanata, çevreci yatırımlardan akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok çalışmanın yer aldığı yeni sayı, Kayseri'nin gelişim vizyonunu gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri, şehir bülteni 67'nci sayıda

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım, proje ve hizmetlerini kamuoyuyla buluşturan Büyük Şehir Bülteni’nin 67’nci sayısı yayımlandı. Ulaşımdan eğitime, turizmden kültürsanata, çevreci yatırımlardan akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok çalışmanın yer aldığı yeni sayı, Kayseri’nin gelişim vizyonunu gözler önüne seriyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarla buluşturduğu Büyük Şehir Bülteni’nin 67’nci sayısı, yenilenen dijital yüzü ve zengin içeriğiyle okuyucuların erişimine açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başyazısıyla yayımlanan yeni sayıda, şehrin geleceğine yön veren yatırımlar ve hizmetler kapsamlı şekilde ele alınıyor. Ulaşım alanında DSİYeni Sanayi Katlı Kavşağı ve alt geçit çalışmaları, Kartal Katlı Kavşağı projesi ile AnkaraKayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki gelişmeler öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

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        Eğitimden turizme, kültürden çevreye geniş hizmet yelpazesi

        Bültende, Camikebir’de tarihî mirası gün yüzüne çıkaran çalışmalar, Kayseri’nin 7,7 milyon yıllık fosil zenginliği, kütüphane hizmetleri ve Genç KAYMEK öğrencilernin başarısı da okuyuculara aktarılıyor.

        Erciyes’teki dağ kızağı projesi, yüksek irtifa kamp merkezinin uluslararası spor dünyasındaki yeri, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ve turizmi çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar da yeni sayının dikkat çeken içerikleri arasında bulunuyor.

        Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik 70 milyon TL’lik yol bakım ve onarım yatırımları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çalışmaları, rüzgâr enerjisi yatırımları ve CBS Kayseri Mobil Uygulaması da bültende yer verilen diğer önemli hizmetler arasında sıralanıyor.

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        Başkan Büyükkılıç’tan geleceğin Kayseri’si vurgusu

        Başkan Büyükkılıç, başyazısında Kayseri’nin köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden, her alanda gelişimini sürdüren örnek bir şehir olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedeflerinin hemşehrilerinin yaşam kalitesini yükseltmek ve şehri gelecek nesillere hazırlamak olduğunu ifade etti.

        Şehircilik anlayışlarının yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, "Çünkü biliyoruz ki güçlü şehirler, kararlı bir irade, doğru planlama ve ortak hedefler doğrultusunda verilen emekle yükselir" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç ayrıca 67’nci sayının, Kayseri’nin değişen çehresini, büyüyen hedeflerini ve ortak emekle sürdürülen hizmet yolculuğunu yansıttığını kaydetti.

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        Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerini vatandaşlara daha erişilebilir şekilde sunma hedefiyle hazırlanan 67’nci sayıya www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ulaşılabiliyor. Yenilenen dijital yapısıyla okuyuculara sunulan bülten, Kayseri’nin gelişim sürecini ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet çalışmalarını yakından takip etme imkânı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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