Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 3.2 büyüklüğünde deprem

        Kayseri'de 3.2 büyüklüğünde deprem

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Kayseri'de 3.2 büyüklüğünde deprem

        Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde saat 19.49’da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı belirtilerek, "İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49’da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Yüzleri maskeli 4 kişiden Rojin'in amcasına saldırı! "Bu davayı bırakın"
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        Teknoloji devinde casusluk skandalı
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        6 kent için "sarı" alarm verildi! 2 bölgede kar ve yağmur
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        Elektrikli otomobilde kâr çıkmazı
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        ABD'deki Kongre baskını İsrail'de de yaşanır mı?
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        "Yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek"
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        Borçlara yeni tecil kolaylığı
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "ABD Çin'den yardım istedi" iddiası
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        "Benim kalbim hâlâ seninle atıyor"
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Cevad Prekazi hayatını kaybetti
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Yıkılmaz kale Dolmabahçe!
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        Kara Kartal'ı Vlahovic uçurdu!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        Alanya'da kazanan Trabzonspor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u mağlup etti
        Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u mağlup etti
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi ilçesine 27 milyon liralık ulaşım...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi ilçesine 27 milyon liralık ulaşım...
        Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri, şehir bülteni 67'nci sayıda
        Büyükşehir'in yatırım ve hizmetleri, şehir bülteni 67'nci sayıda
        Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinden "Meslekte Onur Yılı Plaket Tör...
        Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinden "Meslekte Onur Yılı Plaket Tör...
        Kayseri'de lösemiye dikkat çekmek için araç konvoyuyla şehir turu düzenlend...
        Kayseri'de lösemiye dikkat çekmek için araç konvoyuyla şehir turu düzenlend...
        Başkan Büyükkılıç kentsel dönüşüm projesini inceledi
        Başkan Büyükkılıç kentsel dönüşüm projesini inceledi