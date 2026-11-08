Kayseri'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde saat 19.49’da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı belirtilerek, "İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49’da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır" denildi.