Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u mağlup etti

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı’nda karşılaştığı Gültepespor’a karşı 32’lik skorla galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Tomarza Belediyespor, bulduğu iki golle soyunma odasına 20 önde girdi. Maçın ikinci yarısı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Tomarza Belediyespor, sahadan 32’lik galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Tomarza Belediyespor’un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız kaydetti.