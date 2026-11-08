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        Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u mağlup etti

        Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı'nda karşılaştığı Gültepespor'a karşı 32'lik skorla galibiyet elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Tomarza Belediyespor, Gültepespor'u mağlup etti

        Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Tomarza Belediyespor, Tomarza İlçe Stadı’nda karşılaştığı Gültepespor’a karşı 32’lik skorla galibiyet elde etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Tomarza Belediyespor, bulduğu iki golle soyunma odasına 20 önde girdi. Maçın ikinci yarısı ise büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Tomarza Belediyespor, sahadan 32’lik galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

        Tomarza Belediyespor’un gollerini Safa Tekelek, Burak Akbudak ve Aykut Yıldız kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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