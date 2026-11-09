PGL 3. Grup: Sorgun Belediyespor: 2-Kayseri Şekerspor: 3

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kayseri Şekerspor deplasmanda oynadığı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen rakibi Sorgun Belediyespor’u 32 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

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