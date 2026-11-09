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        PGL 3. Grup: Sorgun Belediyespor: 2-Kayseri Şekerspor: 3

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kayseri Şekerspor deplasmanda oynadığı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen rakibi Sorgun Belediyespor'u 32 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 00:31 Güncelleme:
        PGL 3. Grup: Sorgun Belediyespor: 2-Kayseri Şekerspor: 3

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kayseri Şekerspor deplasmanda oynadığı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen rakibi Sorgun Belediyespor’u 32 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

        Stat: Yozgat Sorgun İlçe Stadı

        Hakemler: Kerim Çataklı, Aminenur Yıldırım, Eray Cihan

        Sorgun Belediyespor: Mehmet Nedim Durak, Yasin Güvenoğlu, Selim Öztürk, Emrullah Yorulmaz, Yusuf Ergöl, Emirhan Gün, Yiğitalp Kırcalı, Yağız Rüştü Aktaş, Yusuf Arda Akıncı, Tugay Kaya, Koray Kerem Köysüren, (Kürşat Altunkaya dk.46)

        Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Enes Koçoğlu, Buğra Sarıkaya, (Muhammed Aybar dk.57), Çağrı Elgölgesi, (Hasan Pamuk dk.70), Seyit Mehmet Söğüt, Talha Özyürek, Ömer Turan Görgüç, (Süleyman Öztürk dk.57), Halil Can Durmuş, İsmet Yazgan, Mehmet Turan Karamahmut, Ziyahan Erbaşı, (Eren Torbalı dk.57),

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        Goller: Emirhan Gün (dk.11), Kürşat Altunkaya (dk.54) (Sorgun Belediyespor), Çağrı Elgölgesi (dk.31), Eren Torbalı (dk.90 ve 90+3) (Kayseri Şekerspor)

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