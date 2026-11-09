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        Polisten kaçan sürücü kendisini 'Aracım trafikten mendi' diyerek savundu Nefes kesen kovalamaca kamerada

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen kovalamaca kameraya anbean yansırken, sürücü kendisini 'aracım trafikten mendi' diyerek, savundu. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 04:21 Güncelleme:
        Polisten kaçan sürücü kendisini 'Aracım trafikten mendi' diyerek savundu Nefes kesen kovalamaca kamerada

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen kovalamaca kameraya anbean yansırken, sürücü kendisini ‘aracım trafikten mendi’ diyerek, savundu. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerinde seyreden K.A. yönetimindeki 38 APM 293 plakalı otomobil şüphe üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan K.A., kaçarken nefes kesen kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi, Kocasinan Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen K.A.’nın kaçarken ani hareketler sergilediği sırada otomobilin bir bölümüne kafasını vurması sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirlenen K.A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.A., gazetecinin ‘Polisten neden kaçtın?’ sorusuna ‘aracım trafikten mendi’ diyerek cevap verdi. K.A.’ya trafiğin ilgili maddelerinden 635 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparkta kaldırıldı.

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        Öte yandan, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan K.A. ile ekipler arasında yaşanan ve film sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean görüntülendi. K.A.’nın tehlikeli şerit değiştirerek, trafiği tehlikeye soktuğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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