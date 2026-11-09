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        Kayserispor liderliği kaçırdı Kayserispor 30 puanda kaldı

        TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, milli araya lider girme imkanını kullanamadı ve 30 puanda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Kayserispor liderliği kaçırdı Kayserispor 30 puanda kaldı

        TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, milli araya lider girme imkanını kullanamadı ve 30 puanda kaldı.

        TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, lider olma fırsatını kullanamadı. Bursaspor'un Antalya deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesi sonrası lider olma fırsatı yakalayan Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek bunu başaramadı. Ligin 14. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaşan Kayserispor, maçı galip noktalamış olsaydı milli araya liderlik koltuğunda girecekti. Ev sahibi ekibin attığı 2 gole 1 golle yanıt verebilen ve sahadan mağlup ayrılan Kayserispor 30 puanda, 2. sırada kaldı.

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        Sarıkırmızılılar, lige verilen aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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