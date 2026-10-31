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        Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları inceledi. Büyükkılıç, Erciyes'in yeni sezonda yerli ve yabancı misafirlerini en iyi şekilde ağırlaması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Kayak Merkezi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları inceledi. Büyükkılıç, Erciyes’in yeni sezonda yerli ve yabancı misafirlerini en iyi şekilde ağırlaması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde esnafla bir araya gelerek bölgedeki hazırlık çalışmalarını yerinde değerlendirdi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve bürokratlarla Erciyes’i ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, kayak sezonu öncesinde yürütülen çalışmaları inceledi, bölge esnafıyla sohbet ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Erciyes’in Kayseri turizmi açısından önemli bir değer taşıdığına dikkat çeken Büyükkılıç, hemşehrilerini ve şehre gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlamak amacıyla tüm alanlarda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

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        Başkan Büyükkılıç, yeni sezonun esnaf ve turizm sektörü başta olmak üzere Kayseri için bereketli ve keyifli geçmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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