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        Kayseri'de kendine zarar veren şahsı, polis ekipleri zor kullanarak kurtardı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin camlarını kırarak, eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen bulunduğu yerden inmedi. Ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca zor anlar yaşatan şahıs zor kullanılarak, bulunduğu yerden indirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Kayseri'de kendine zarar veren şahsı, polis ekipleri zor kullanarak kurtardı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin camlarını kırarak, eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen bulunduğu yerden inmedi. Ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca zor anlar yaşatan şahıs zor kullanılarak, bulunduğu yerden indirildi.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 1'inci katında yaşanan olayda, Y.D. işyerinin camını kırarak, eşyaları aşağı attı. Y.D. kendine de zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Y.D.'nin bulunduğu yerin altına şişme yatak kurarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarına rağmen Y.D. ısrarla bulunduğu yerden inmeyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, Y.D.‘nin bir anlık dalgınlığını kullanarak şahsı içeri çekti. Bulunduğu binadan aşağı indirilen Y.D. polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

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        Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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