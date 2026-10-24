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        Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Günleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Gastronomi Günleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin gastronomi kültürünün farklı lezzetlerle buluştuğu organizasyonda vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, hemşehrileriyle sohbet ederek etkinliğin coşkusunu paylaştı.

        Kentin köklü mutfak kültürünü ve zengin gastronomi mirasını tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, usta şefler tarafından hazırlanan birbirinden özel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği organizasyon, şehrin yöresel tatlarının keşfedilmesine ve gastronomi kültürünün geniş kitlelerle buluşmasına imkan sağladı.

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        Gastronomi Günleri'nin yalnızca lezzetlerin tanıtıldığı bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda hemşehrilik bağlarının güçlendiği bir buluşma ortamı sunduğunu ifade eden Büyükkılıç, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

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