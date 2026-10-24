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        Gastronomi Günleri'nde Millet Bahçesi doldu taştı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şehrin zengin mutfak kültürünün tanıtıldığı organizasyonda vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, usta şeflerin hazırladığı lezzetleri inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Gastronomi Günleri'nde Millet Bahçesi doldu taştı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Şehrin zengin mutfak kültürünün tanıtıldığı organizasyonda vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, usta şeflerin hazırladığı lezzetleri inceledi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Gastronomi Günleri dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikleri ziyaret etti. Gastronomi kültürünün farklı lezzetlerle buluştuğu organizasyonda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, hemşehrileriyle sohbet ederek etkinliğin coşkusunu paylaştı. Kayseri'nin köklü mutfak kültürünü ve zengin gastronomi mirasını tanıtmayı amaçlayan etkinlikte, usta şefler tarafından hazırlanan birbirinden özel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği organizasyon, şehrin yöresel tatlarının keşfedilmesine ve gastronomi kültürünün geniş kitlelerle buluşmasına imkân sağladı. Etkinlik alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç; Kayserililerin gösterdiği katılım ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gastronomi Günleri'nin yalnızca lezzetlerin tanıtıldığı bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda hemşehrilik bağlarının güçlendiği bir buluşma ortamı sunduğunu ifade eden Büyükkılıç, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki yoğun katılıma dikkat çeken Başkan Büyükkılıç; "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemize bu akşam sığmayan yalnızca kalabalığımız değil, sevincimiz, heyecanımız ve gönül birliğimizdi. Bu akşam gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve gönülden katılımınız için tüm hemşehrilerime ve kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı. Kayseri'nin gastronomi alanındaki birikiminin tanıtıldığı 4. Kayseri Gastronomi Günleri'nde, geleneksel lezzetler ile usta şeflerin hazırladığı özel sunumlar ziyaretçilerle buluştu. Vatandaşların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, kentin mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve bu kültürel mirasın daha geniş çevrelere tanıtılması da ön plana çıktı.

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        Başkan Büyükkılıç, 7'den 70'e her yaştan hemşehriyle aynı atmosferi paylaşmanın önemine işaret ederek Kayseri'nin zengin mutfak kültürünün yaşatılmasına yönelik etkinliklerin toplumsal buluşmalara da katkı sunduğunu belirtti. Gastronomi Günleri'ndeki ziyaretini vatandaşlarla sohbet ederek sürdüren Başkan Büyükkılıç, etkinliğe katılan hemşehrilerine ve misafirlere teşekkür ederek, "Afiyetimiz, muhabbetimiz ve bereketimiz daim olsun" mesajını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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