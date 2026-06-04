Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Pınarbaşı Yeni Terminal Binası Projesi'nin yürütüldüğü şantiyede incelemede bulundu.





Büyükkılıç, projenin 2026 yılı sonunda tamamlanacak şekilde planladığını belirterek, "Yüklenicimiz, yıl sonuna inşallah bitireceğini ifade ediyor. Burada 41 tane ilin geçiş noktasındayız. Bir ilçe terminalinden çok adeta şehirlerarası terminal özelliği taşıyacak olan önemli bir yatırıma imza atmış olacağız. Projemiz o doğrultuda." ifadelerini kullandı.



İncelemenin ardından ilçede faaliyet gösteren esnafla bir araya gelen Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı İbrahim Ülker ve partililerle buluştu.



Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar'ı da makamında ziyaret eden Büyükkılıç, Ağar ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'la birlikte ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

