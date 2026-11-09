Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Türkiye’nin her alanda daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık iradesini bir ülküye, bu ülküyü de Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla tarihi bir gerçeğe dönüştürmüştür. Bizlere düşen en önemli görev, büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyet'imizi bütün değerleriyle yaşatmak, ülkemizin kazanımlarını ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bu sorumluluk, hepimizin ortak paydası ve geleceğe karşı taşıdığımız en kıymetli emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası ve milletimize kazandırdığı Cumhuriyet, sonsuza kadar yaşayacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."