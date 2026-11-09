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        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde seyreden M.A. idaresindeki 38 AHJ 623 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Araçta çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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