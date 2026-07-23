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        Başkan Büyükkılıç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıılç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıılç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


        Büyükkılıç, mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.


        Doğru, tarafsız ve kamu yararını esas alan gazeteciliğin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, basının demokrasinin güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.


        Büyükkılıç, gazeteciliğin büyük fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini anlatarak, "Basın demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Bu gücün temelinde ise doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararı bulunmaktadır. İlkeli habercilik anlayışı, hem demokrasinin güçlenmesine hem de toplumsal güven ortamının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.




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