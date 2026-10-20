Kayseri'de 4. Gastronomi Günleri 22 Ekim'de başlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, 22 ila 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde organize edilen etkinlikte stantlar 22 Ekim'de kurularak yöresel ürün satışı yapılacak.

Organizasyon kapsamında 23 Ekim Cuma günü düzenlenecek resmi açılış töreninin ardından katılımcılara kentin tescilli lezzetlerinden 1 ton börek aşı çorbası dağıtılacak.

Dört gün sürecek etkinlikte liseler ve üniversiteler arası yemek yarışmalarının yanı sıra ev hanımlarına, anne ve çocuklar ile özel gereksinimli bireylere yönelik yarışmalar düzenlenecek.

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Programa, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani, Rafet İnce ve Yunus Emre Akkor gibi şefler de katılarak söyleşi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirecek. Etkinlikte şef Somer Sivrioğlu "yağlama", Mehmet Yalçınkaya "tepsi mantısı", Hazer Amani ise "pöç taco ve pöçlü nohutlu gacer pilavı" sunumu yapacak.