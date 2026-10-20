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        Kayseri Süper Amatör ve 1. Amatör Küme'ye 'KPSS' ayarı

        Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu yapılacak olan ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'deki maçları erteledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Kayseri Süper Amatör ve 1. Amatör Küme'ye 'KPSS' ayarı

        Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu yapılacak olan ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme’deki maçları erteledi.

        Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1.Amatör Küme’de ligin 2.hafta maçları KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelendi. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan yeni sezonun 2.hafta maçları 31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

        Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan paylaşımda, "Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Küme müsabakaları 2425 Ekim tarihlerinde ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelenmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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