Kayseri Süper Amatör ve 1. Amatör Küme'ye 'KPSS' ayarı

Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan paylaşımda, "Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Küme müsabakaları 2425 Ekim tarihlerinde ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelenmiştir" denildi.

Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1.Amatör Küme’de ligin 2.hafta maçları KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelendi. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan yeni sezonun 2.hafta maçları 31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu yapılacak olan ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme’deki maçları erteledi.

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