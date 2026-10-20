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        Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla meydanın zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenilenirken, Yeraltı Çarşısı'na erişimi kolaylaştıracak engelsiz ulaşım düzenlemeleriyle de kent yaşamında konfor ve erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değişiyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, kentin tarihi ve kültürel kimliğinin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı’nda kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla meydanın zemin altyapısı dayanıklı bazalt taşlarla yenilenirken, Yeraltı Çarşısı’na erişimi kolaylaştıracak engelsiz ulaşım düzenlemeleriyle de kent yaşamında konfor ve erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehircilik vizyonu doğrultusunda kent genelinde sürdürülen yatırım ve dönüşüm çalışmaları, şehrin simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı’nda da yoğun tempoda devam ediyor.

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        Cumhuriyet Meydanı’nda Kapsamlı Dönüşüm

        Kayseri’nin tarihi kimliğini, sosyal yaşamını ve kent hafızasını bir araya getiren meydan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla daha dayanıklı, konforlu ve erişilebilir bir yapıya kavuşturuluyor.

        Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda planlanan yenileme çalışmaları, belirlenen program çerçevesinde etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Kent estetiğini güçlendirmeyi, zemin dayanıklılığını artırmayı ve vatandaşların meydanı daha rahat kullanabilmesini amaçlayan proje, tarihi dokuya uyumlu modern şehircilik anlayışını yansıtıyor.

        16 Bin Metrekarelik Alanda Dayanıklı Zemin Çalışması

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        Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında meydanın zemin altyapısı yenilenirken, uzun ömürlü ve yüksek dayanımlı özel bazalt taşlar kullanılıyor. Yoğun yaya hareketliliği ve meydandaki kullanım şartları dikkate alınarak zeminin dayanıklılığının artırılması ve daha uzun ömürlü bir kaplama altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

        Kent Yaşamı ve Ticari Hayat Gözetiliyor

        Ekipler tarafından titizlikle sürdürülen yenileme süreci, şehir merkezindeki günlük yaşamın ve ticari faaliyetlerin mümkün olduğunca aksamaması gözetilerek yürütülüyor. Etaplar halinde ve kontrollü şekilde ilerleyen çalışmalarda vatandaşların yaya güzergâhlarının açık tutulmasına, bölgedeki esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesine özen gösteriliyor.

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        Yeraltı Çarşısı’na Engelsiz ve Konforlu Erişim

        Cumhuriyet Meydanı’ndaki yenileme çalışmaları, yalnızca zemin düzenlemesiyle sınırlı kalmıyor. Meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik erişilebilirlik düzenlemeleri de proje kapsamında hayata geçiriliyor.

        Bu doğrultuda asansör, engelsiz platform ve erişimi destekleyen uygulamalarla farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların meydan ile çarşı arasındaki hareketliliğinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Erişilebilir kent anlayışını destekleyen bu düzenlemelerle, kamusal alanların herkes tarafından daha kolay kullanılabilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

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        Başkan Büyükkılıç’tan Kayseri’nin Yaşam Alanlarına Yatırım

        Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak modern şehircilik uygulamalarıyla geleceğe taşıma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’ndaki yenilemeyle kentin en önemli ortak kullanım alanlarından birini daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla Cumhuriyet Meydanı’nın tarihi dokusuyla uyumlu, dayanıklı altyapısı ve erişilebilir kullanım imkanlarıyla öne çıkan bir kent alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, Kayseri’nin altyapısını güçlendiren, kent estetiğini geliştiren ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmet anlayışının önemli örnekleri arasında yer alıyor. Kayseri’nin kalbi Cumhuriyet Meydanı, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla şehrin ortak hafızasını geleceğe taşıyan, daha konforlu ve daha erişilebilir bir buluşma noktası olma yolunda dönüşüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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