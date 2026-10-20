Talas'ta hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

Talas Belediyesi'nde düzenlenen güvenli sürüş eğitiminde, yaklaşık 30 kilometre hızla takla atan aracı simülasyonda deneyimleyen personel, emniyet kemerinin hayati önemini bizzat gördü.

Talas Belediyesi'nde hafif ticari ve ağır vasıta sürücülerine yönelik güvenli sürüş ve trafik eğitimi düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, trafik kuralları, araç hâkimiyeti ve emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Talas Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kazalarda insan faktörüne dikkat çekilerek sürücülerin kurallara uymaları istendi. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı Talas’ta dikkatli sürüşün önemi vurgulandı. Teorik eğitimin ardından belediye hizmet binası önünde kurulan simülasyon aracına binen personel, düşük hızda takla atan araçta kaza deneyimi yaşadı. Deneyim sonrası personel, emniyet kemerinin önemini yaşayarak öğrendiklerini belirterek eğitime katkı sunanlara teşekkür etti.

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Talas Belediye Başkan Yardımcısı Metin Sami Doğramacı, personelin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek; "Amacımız, hizmet araçlarımızın daha verimli ve güvenli kullanılmasını sağlamak. Hepiniz bu araçları kullanarak ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Güncel bilgilerle sürüş kalitenizi artırmak istiyoruz. Bu eğitime verdiğimiz önem, kendimize verdiğimiz önemdir" dedi.

Doğramacı, eğitime destek veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.