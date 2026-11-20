Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Expo Ankara 2026’nın açılış programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, açılışın ardından Kayseri Erciyes standını ziyaret ederek kentin turizm değerlerinin tanıtıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın teşrifleriyle Ankara ATO Congresium’da düzenlenen 9. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Expo Ankara 2026’nın açılış programına katıldı. Açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

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"Kayseri’mizin Güzelliklerini Ülkemize ve Dünyaya Anlatıyoruz"

Büyükkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadim şehrimiz Kayseri’mizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmaya, turizm potansiyelimizi daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyoruz. 1921 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 9. Uluslararası Expo Turizm ve Seyahat Fuarı’nda biz de yerimizi aldık. Kayseri’mizin güzelliklerini ülkemize ve dünyaya anlatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırmak, yeni iş birliklerinin önünü açmak ve Kayseri’nin dünya turizmindeki bilinirliğini artırmak amacıyla tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri, 1921 Kasım 2026 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da düzenlenen fuarda yerini aldı.

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Başkan Büyükkılıç’ın turizm vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla Kayseri’nin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel, gastronomik ve sportif değerlerin sektör temsilcileriyle buluşturulması hedefleniyor. Bu yıl "Kültür ve Kongre Turizmi" temasıyla düzenlenen fuar, turizm destinasyonlarının tanıtılması, sektör profesyonellerinin bir araya gelmesi ve yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Erciyes, Dünya Turizminde Kayseri’nin Güçlü Markası

Kayseri’nin uluslararası turizmdeki en önemli değerlerinden Erciyes Kayak Merkezi de tanıtım çalışmalarının odağında bulunuyor. "Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi" arasında Türkiye’den yer alan tek merkez olan Erciyes, uluslararası standartlardaki altyapısı ve profesyonel dağ yönetimiyle kış turizminde öne çıkıyor.

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Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen merkezde, birbirine bağlantılı 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu bulunuyor. Dağın dört bir yanına yayılan 20 mekanik tesis, dağ kızağı tesisi ve kesintisiz kayak imkânını destekleyen 154 suni kar makinesi, Erciyes’in teknik kapasitesini ortaya koyuyor.

ISO 9001 ve IQNET belgelerine sahip Erciyes Kayak Merkezi; güvenlik standartları, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesiyle yalnızca kış turizminin değil, Kayseri’nin genel turizm ekonomisinin de önemli lokomotiflerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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Kayseri’nin Turizm Potansiyeli Dört Mevsim Tanıtılıyor

Başkan Büyükkılıç’ın turizmi çeşitlendirme ve Kayseri’yi uluslararası bir destinasyon hâline getirme hedefi doğrultusunda Erciyes’in yanı sıra kentin diğer zenginlikleri de tanıtım çalışmalarında öne çıkarılıyor. Kültepe KanişKarum’dan Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi eserlere, eşsiz gastronomi kültüründen doğal güzelliklere, sağlık ve doğa turizminden spor turizmine kadar geniş bir yelpazede Kayseri’nin sahip olduğu değerler ziyaretçilerle buluşturuluyor.

TravelExpo Ankara 2026 kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi için ayrılan özel alanda kentin turizm değerlerinin, tanıtım çalışmalarının ve projelerinin sektör temsilcilerine aktarılması; yerli ve yabancı turizm profesyonelleri, oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve yatırımcılarla yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

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2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti

12 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilen organizasyonda 3 bin metrekarelik bölüm Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY üyesi ile gözlemci ülkelere ayrılırken, üç gün boyunca yaklaşık 75 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürüttüğü tanıtım ve turizm yatırımlarıyla kentin sahip olduğu potansiyeli daha geniş kitlelere ulaştırmayı, sürdürülebilir turizmi güçlendirmeyi ve yeni yatırım ile iş birliklerine zemin hazırlamayı sürdürüyor.