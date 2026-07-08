Başkan Çolakbayrakdar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 25 bin metrekare alana inşa edilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 25 bin metrekare alana inşa edilen merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, küçük dostların bakımından beslenmesine, tedavisinden rehabilitasyonuna kadar tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladıklarını belirtti.



Barınak bünyesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak yem üretim tesisinin de bulunduğu bilgisini veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Yemek ve gıda artıklarını değerlendirerek ürettiğimiz mamalarla hem israfın önüne geçiyor hem de can dostlarımızın beslenmesini sürdürülebilir bir şekilde sağlıyoruz. Hayvanlarımızın doğal yaşamlarını desteklemek amacıyla kendi tabiatlarına uygun geniş yaşam alanları oluşturduk. Bunun yanında klinik hizmetleri, ameliyathane, tedavi odaları, karantina bölümleri ve rehabilitasyon alanlarıyla her türlü sağlık hizmetini verebilecek güçlü bir altyapıyı tesisimize kazandırdık. Merkezimize gelen hayvanlarımız ilk olarak karantina alanlarında kontrol altına alınıyor. Daha sonra sağlık durumlarına, yaşlarına ve özelliklerine göre farklı yaşam alanlarına yerleştiriliyor."

