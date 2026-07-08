Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te yol ve otopark çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yol ve otopark çalışmalarını inceledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılancaçıklamaya göre, Büyükklıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir süre önce ihaleyle tahsis edilen alanda yapımı tamamlanan 12 iş yerinin çevresindeki yol ve otopark çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerin yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'in salt bir kayak merkezi olmanın ötesine geçtiğini ifade etti.



Burayı dört mevsim vatandaşlarla buluşturmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükkılıç, Erciyes’in ticaret ve turizm potansiyeline ciddi bir katma değer sağlayacak olan modern iş yerlerinin bölgeye gelen misafirlere sunulan hizmet kalitesini ve çeşitliliğini en üst seviyeye çıkaracağını belirtti.



Tesiste 12 nitelikli iş yerinin hizmet vereceğini kaydeden Büyükkılıç, yeni tesislerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Büyükkılıç daha sonra tesisteki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

