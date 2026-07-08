Talas'ta Gezici Kütüphane çocuklarla buluşuyor

Kayseri'de Talas Belediyesinin Gezici Kütüphane uygulamasıyla, kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik yaz dönemi okuma ve oyun etkinlikleri düzenleniyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, program Kuruköprü Mahallesi'nde başladı.





Gezici kütüphane aracı, ağustosun sonuna kadar ilçedeki diğer kırsal mahalleleri sırasıyla ziyaret edecek.



Proje kapsamında kütüphaneden faydalanan çocuklar için kitap okuma saatleri düzenleniyor. Programda ayrıca geleneksel sokak oyunları, kukla gösterileri, müzikli drama, boyama, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Öte yandan mahallelere giden Mobil Beyaz Masa ekipleri de vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Ekipler tarafından kayıt altına alınan istekler, çözüme kavuşturulmak üzere belediyenin ilgili birimlerine iletiliyor.

