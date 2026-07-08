Yahyalı Belediyesinin araç filosuna 2 yeni traktör eklendi

Yahyalı Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 2 yeni traktör alımı yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, traktörler belediyeye bağlı fidanlık ve fen işlerinde kullanılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kent adına önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile TAGEM'in destekleri sayesinde belediyeye tahsis edilen 675 dönümlük fidanlık alanının ilk üretim gelirleriyle araç filosunun güçlendirildiğini belirten Başkan Öztürk, yeni traktörlerden birinin 675 dönümlük fidanlıkta yürütülen tarımsal üretim faaliyetlerinde, diğerinin ise başta Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere belediyenin hizmetlerinde kullanılacağını aktardı.



Öztürk, traktörlerin hizmete alınmasıyla hem üretim kapasitesinin hem de hizmet gücünün daha da artacağını sözlerine ekledi.







