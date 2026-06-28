Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, program kapsamında farklı günlerde Hoca Ahmet Yesevi, Beyazşehir ve Yenişehir mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla buluşma gerçekleştirdi.



Çolakbayrakdar, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, göreve geldikleri günden bugüne ilçenin her noktasında değişimi, dönüşümü ve yenilenmeyi hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.



Zümrüt Mahallesi’nde yeni bir Kocasinan Akademi tesisinin hayata geçirileceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Ay sonunda ihalesini gerçekleştireceğimiz yeni tesisimizde kurs alanları, yüzme havuzu, spor alanları, çocuk kulübü, eğitim merkezleri ve gençlik faaliyet alanları yer alacak. Hem kadınlarımızın hem gençlerimizin hem de ailelerimizin faydalanacağı kapsamlı bir yaşam merkezi oluşturacağız."

