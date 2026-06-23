Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden park alanında incelemede bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden yaklaşık 35 bin metrekarelik yeni park alanında inceleme yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2,5 kilometrelik hat üzerinde başlatılan çevre düzenleme, peyzaj ve park çalışmalarını yerinde inceleyen Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının bölgeye önemli bir değer katacağını ifade etti.



Kocasinan’ın her noktasına daha fazla yeşil alan kazandırmak için çalışmaları aralıksız sürdüğünü belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Bekir Yıldız Bulvarı’ndan şehir istikametine doğru devam eden yaklaşık 2,5 kilometrelik bu hat üzerinde peyzaj düzenleme, çevre düzenleme ve park çalışmalarımız sürüyor. Yolun paralelinde oluşturduğumuz bu yeşil koridor sayesinde hem seyir halindeki vatandaşlarımız için daha estetik bir görüntü ortaya çıkacak hem de bölgede yaşayan hemşehrilerimizin pencerelerine taptaze bir nefes olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte ağaçları, bitkileri ve tüm yeşil dokusuyla bu alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

