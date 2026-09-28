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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri BİR NEFES BİN ZEHİR - 50 yıllık sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kurtuldu

        BİR NEFES BİN ZEHİR - 50 yıllık sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kurtuldu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 63 yaşındaki işçi emeklisi İdris Demir, Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 50 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:02 Güncelleme:
        BİR NEFES BİN ZEHİR - 50 yıllık sigara bağımlılığından Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde kurtuldu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 63 yaşındaki işçi emeklisi İdris Demir, Sağlıklı Hayat Merkezi sayesinde 50 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

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