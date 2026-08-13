Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, milletin iradesinden doğan AK Parti'nin çeyrek asırdır Türkiye'ye hizmet ettiğini belirtti.

Bu süreçte Türkiye'nin her alanda büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşadığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"14 Ağustos 2001'de milletimizin bağrından doğan AK Parti'miz, bugün çeyrek asırlık bir hizmet yolculuğunu geride bırakmanın onurunu yaşıyor. Milletimizin güveni ve desteğiyle 25 yıldır Türkiye'mize hizmet eden AK Parti'miz, aynı inanç, azim ve kararlılıkla geleceğe yürüyor. Bugün geçmişten aldığımız güç, milletimizden aldığımız destek ve geleceğe duyduğumuz güvenle önümüze bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için daha çok çalışacağız. Önümüzde yalnızca geride bırakılan 25 yılın değil, Türkiye'nin ikinci çeyrek asrının da büyük hedefleri var. Bizler de Kayseri'den bu büyük yürüyüşe katkı sunmaya, şehrimizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."