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        Büyükşehir Belediyesinden Tahirinli Mahallesi'ne 48 milyon liralık yol yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Tahirinli Mahallesi ile Ankara yolu bağlantısını sağlayan 6,3 kilometrelik güzergahta yaklaşık 48 milyon liralık sıcak asfalt yatırımını tamamladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden Tahirinli Mahallesi'ne 48 milyon liralık yol yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Tahirinli Mahallesi ile Ankara yolu bağlantısını sağlayan 6,3 kilometrelik güzergahta yaklaşık 48 milyon liralık sıcak asfalt yatırımını tamamladıklarını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara yolunu Tahirinli, Küllü ve Karahöyük mahalleleri üzerinden Nevşehir yolu ile İncesu ilçe merkezine bağlayan, aynı zamanda bölgedeki birçok mahallenin ulaşımını sağlayan güzergahta kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve zemin iyileştirme uygulamaları da yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, hazırlık sürecinin ardından güzergahın tamamında yaklaşık 10 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını kaydetti.

        Büyükkılıç, çalışmalar kapsamında yolun düşey ve yatay trafik işaretlemelerinin de tamamlanarak sürüş güvenliğinin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, yenilenen yol sayesinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuştuklarını, yatırımın yaklaşık 48 milyon lira maliyetle tamamlandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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