Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, 2027 Yılı Performans Programı ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi kabul edildi. Toplantıda ayrıca hayvancılık üreticilerinin su faturalarının yüzde 50'sinin belediye bütçesinden karşılanması desteğinin 2027 yılında da sürdürülmesine karar verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde, üreticileri yakından ilgilendiren önemli bir destek kararı alındı. Toplam 34 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2027 Yılı Performans Programı teklifi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi 2027 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporları da ayrı ayrı görüşülerek kabul edildi. Afet işlerinden, kırsala, tarımsal hizmetlerden fen işlerine kadar Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışma içerisinde çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Hiçbir zaman belediye başkanlarımızın talepleriyle ilgili bir ayrımcı yaklaşım sergilemedik, sergilemeyiz. 16 ilçe belediyemiz de bizlerden hizmet beklerken, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle gayretimizi sürdürüyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, kırsal mahallelerde yürütülen yol ve altyapı çalışmalarında dayanışma ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini belirterek, kırsal hizmetlerin mevsim şartları elverdiği sürece hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin kırsal ilçelerdeki çalışmalara önemli katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Bir bakıyorsunuz Fen İşleri Bünyan'da, Sarıoğlan'da, Sarız'da. Orası da bizim, burası da bizim. Bütün birimlerimizi ortak bir anlayışla, dayanışma içerisinde harekete geçiriyoruz. Mevsim bitmeden neler yapabiliriz, hangi hizmetleri tamamlayabiliriz diye gayret gösteriyoruz. İyi niyetle çalışıyor, koşturuyoruz" diye konuştu. Kayseri'nin yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik kırsal yol ağına dikkat çeken Büyükkılıç, hizmet bekleyen tüm mahallelere ulaşmak için ekiplerin sahada yoğun çaba gösterdiğini kaydetti. Tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerin de önemine değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 30 büyükşehir arasında bu alanlarda en fazla destek sağlayan belediyelerden biri olduklarını belirtti. Tarım ve hayvancılığın Kayseri'nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden Büyükkılıç, üretimin doğduğu yerde devam etmesi, gençlerin tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kırsalda yapılacak daha çok hizmet bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, belediye ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirterek, "Yapılması gereken çok işimiz var. Ekibimiz gayretli ve iyi niyetli. Hizmetlerimizi en kısa sürede sürdürmek ve vatandaşlarımıza ulaştırmak için bütün ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullandı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Ahmet Tural ise; "Yapılan çalışmaların tamamı yasal çerçevede olup, hiçbir eksikliği ve noksanlığı yoktur. Her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi. Mecliste, ayrıca hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik su desteği de gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı TÜRKVET sisteminde aktif hayvancılık işletme kaydı bulunan, T.C. kimlik veya işletme numarası ile uyumlu su aboneliğine sahip üreticilerin yararlanacağı destek kapsamında, su tüketim bedeli üzerinden hesaplanan faturaların yüzde 50'si 31 Aralık 2027 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacak. Hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin maliyet yükünün azaltılmasına katkı sunulması amacıyla hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Başkan Büyükkılıç tarafından meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yüzde 50'lik su faturası desteği, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Büyükkılıç'ın üretim ve üreticiyi destekleyen belediyecilik anlayışı istikametinde sürdürülen uygulamayla, Kayseri'de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren şahıs ve işletmelere yönelik desteğin 2027 yılında da devam etmesi sağlandı.

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Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.