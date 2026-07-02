Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya Kayseri'de ödül verildi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya Kayseri'de "Yılın Ulusal Turizm Elçisi" ödülü verildi. Erciyes Kültür Merkezi'nde Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından Kayseri Turizm Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya "Yılın Ulusal Turizm Elçisi" ödülü takdim edildi. Karadağlı, ödülü almaktan dolayı gurur ve onur duyduğunu belirterek, 3 yıldır hizmet veren Kayseri Devlet Tiyatrosunun yalnız bırakılmamasını istedi. Törende, çeşitli sektörlerde kentin turizmine katkı sağlayanlara da ödül verildi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, protokol ve davetliler katıldı.

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