Doğal ürünler bahçesi pazarı, 10 tonu aşkın satışla sezonu tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşları sağlıklı, güvenilir gıdayla buluşturmak amacıyla hizmete sunduğu Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, sezon boyunca gerçekleştirilen 10 ton 797 kilogram sebze ve meyve satışıyla sezonu tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen ve üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan projeleriyle kent ekonomisine ve sağlıklı gıda tüketimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, yaz dönemi boyunca Kayserililerden yoğun ilgi gördü. Tarımsal hasat döneminin sona ermesiyle sezonu tamamlayan pazarda, üreticiler tarafından toplam 10 ton 797 kilogram sebze ve meyve satışı gerçekleştirildi. Böylece hem yerel üreticinin emeği değerlendirilirken hem de vatandaşlar taze, katkısız ve doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlere doğrudan ulaşma imkânı buldu. Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nda sezon boyunca domates, acı ve tatlı biber, cin biberi, dolma biber, kapya biber, patlıcan, fasulye, kabak, salatalık, maydanoz, sarımsak, çilek, soğan, armut, karpuz, kavun, marul, bamya, brokoli, elma, havuç, reyhan, bal kabağı, üzüm, pırasa, alıç, badem, ıspanak ve turp gibi çok sayıda ürün tüketiciyle buluştu. Kimyasal ilaç kalıntısı barındırmayan, doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırıldığı pazar, güvenilir gıdaya erişim noktasında önemli bir alternatif oluşturdu. Doğal Ürünler Bahçesi Sorumlusu Ziraat Teknikeri Ömer Coşkun, sezon boyunca yürütülen çalışmalar ve satış miktarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi;

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"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde, yaz dönemi boyunca vatandaşlarımızı taze, katkısız ve organik gıdalarla buluşturduğumuz Doğal Ürünler Bahçesi Pazarımızda, tarımsal hasat döneminin tamamlanmasıyla birlikte sezonu kapatıyoruz. Bu kapsamda, pazarımızda üretim yapan üreticilerimiz eliyle toplam 10 ton 797 kg sebze ve meyve satışı gerçekleştirilmiş; hem yerel üretime hem de aile ekonomilerine önemli bir katma değer sağlanmıştır. Süreç boyunca gerek pazarımıza gerekse bahçemize gelerek bu güzel projeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Toprağın bereketini sofralara taşımaya devam edeceğimiz yeni sezonda yeniden görüşmek dileğiyle."

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Büyükşehir’in Doğal Ürünler Bahçesi’nde üretim yapan üreticilerden Mustafa Çalışkan, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Belediyenin bize verdiği imkânlar gerçekten güzeldi. Ürünlerimiz yavaş yavaş bitmeye başladı. Gerek belediye başkanımız, gerek belediyedeki yetkili arkadaşlar olsun gerçekten özveriyle bize yardımcı oldular. Gereken imkânları sağladılar. Teşekkür ediyoruz hepsine. Gelen müşterilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda buluşmak ümidiyle" diye konuştu. Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı’ndan alışveriş yapan vatandaşlardan Oğuz Tekin ise pazara ve sunulan ürünlere ilişkin görüşlerini paylaşarak, "Çok güzel buluyoruz, çok faydalı. Pestisit olmayan, sağlıklı alışverişler yapıyoruz. Kışlıklarımızı da alıyoruz buradan. Fiyatlar, organik olmasına rağmen iyi. Memduh Başkanımıza ve ilgili daire başkanlarına teşekkür ederiz" dedi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi destekleyen, doğal tarımı teşvik eden ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştıran projeleriyle tarımsal üretime katkı sunmaya devam ediyor.